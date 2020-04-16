Заключённые свердловской колонии присоединились к акции #сидимдома и сняли два клипа про коронавирус (ВИДЕО)

В ИК № 47 Каменска-Уральского осуждённые присоединились к всероссийской акции #сидимдома и записали видеоклипы о ситуации с коронавирусом — один в поддержку медиков, а второй в поддержку режима самоизоляции.

Колония строгого режима предназначена для рецидивистов. Как рассказали Znak.com в пресс-службе УФССП по Свердловской области, осуждённые сами написали музыку и слова к музыкальным композициям, а также сняли и смонтировали клипы.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».