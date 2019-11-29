Задушившую новорождённого сына жительницу Нижнего Тагила отправят в психиатрическую лечебницу

Судья Дзержинского райсуда Юлия Завьялова отправила на принудительное лечение жительницу Нижнего Тагила, задушившую собственного новорождённого сына, со ссылкой на консультанта суда Евгению Синяеву пишет ИА «Все новости».

«В Дзержинский суд поступило ходатайство следователя о применении принудительных мер медицинского характера в отношении тагильчанки, которую ранее по результатам психолого-психиатрической экспертизы признали невменяемой. В связи с этим дело рассматривалось в закрытом режиме. Судья удовлетворила прошение. Лицо фактически не является осуждённым, решение вступит в законную силу в течение 10 дней, если не будет обжаловано сторонами», — отметили в суде.

Напомним, 1 июля 2019 года на Вагонке 23-летняя женщина родила сына дома, после чего задушила его поясом от халата, завернула в пакет и выбросила в мусорный бак в соседнем дворе на улице Молодёжной, 26а. Тело мальчика нашёл бездомный. Подозреваемую задержали спустя сутки в Екатеринбурге, она призналась, что воспитывает с сожителем двоих сыновей и третьего не потянет. Её сожитель не знал о преступлении — в тот день он был на работе.

В СК по факту преступления возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка), по которому обвиняемой грозило до четырёх лет лишения свободы. За четыре месяца следователи организовали множество экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую, показавшую, что женщина в момент преступления не осознавала свои действия. Её признали невменяемой и ходатайствовали о принудительном лечении в психиатрической больнице. Дети тагильчанки остались с её сожителем.