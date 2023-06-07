Задушившего отца-инвалида из чувства сострадания жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам колонии 

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила, который из чувства сострадания задушил своего отца-инвалида.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла 18 октября 2022 года. В этот день подсудимый в квартире, расположенной на улице Правды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил лишить жизни своего 71-летнего беспомощного отца — инвалида I группы. Мужчина, зная, что пожилой родственник не способен обслуживать себя самостоятельно, ориентироваться в пространстве и защищаться, взял кусок электропровода и намеренно убил. Согласно заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате механической асфиксии. Во время допроса обвиняемый признался, что совершил убийство из чувства сострадания, поскольку ему нелегко было видеть, как близкий родственник переносит физические и эмоциональные трудности.

Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.