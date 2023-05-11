В Нижнем Тагиле мужчина из чувства сострадания задушил своего отца-инвалида

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила. По версии следствия, 18 октября 2022 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной на улице Правды, будучи пьяным, решил задушить своего 71-летнего беспомощного отца — инвалида I группы.

Мужчина, зная, что пожилой родственник не способен обслуживать себя самостоятельно, ориентироваться в пространстве и защищаться, взял кусок электропровода и намеренно убил его. Согласно заключению эксперта, смерть пострадавшего наступила в результате механической асфиксии.

Как уточнил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, во время допроса мужчина признался, что убийство отца он совершил из чувства сострадания, поскольку ему нелегко было видеть, как тот переносит физические и эмоциональные трудности. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что подозреваемый после убийства сам позвонил в дежурную часть отдела полиции № 17 Нижнего Тагила и рассказал о случившемся.

«Скрываться с места ЧП он не стал и вскоре был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Задержанный работал слесарем на одном из градообразующих предприятий. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причастность к мошенничеству и разбойному нападению в 2006 году, а также за угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков в 2013-2014 годах. Гражданин пояснил сыщикам, что отец якобы сам просил его помочь уйти из жизни в связи с тяжёлой болезнью. Насколько эта информация правдива, установит в ближайшее время судебное разбирательство», — рассказал полковник Горелых.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.