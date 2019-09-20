Задержанный якутский шаман попросил своих сторонников успокоиться (ВИДЕО)

Якутский шаман Александр Габышев, задержанный на границе Иркутской области и Бурятии, заверил своих сторонников, что с ним всё в порядке, и призвал их к «миру и спокойствию». Обращение шамана опубликовал телеграм-канал «Бабр. Дальше некуда».

На видео Габышев сидит на диване, а мужчина за кадром сначала просит его рассказать о себе, а затем интересуется, предоставили ли ему адвоката. После этого неизвестный просит Габышева, чтобы тот успокоил своих сторонников, которые переживают за него.

«Со мной всё в порядке, всё в рамках законности. На время следственных мероприятий, на время судебных разбирательств я призываю своих сторонников отдохнуть. <...> Пусть будет мир и покой на время этих действий, следственных, судебных, пусть всё пойдёт по законному руслу», — сказал Габышев.

Он отметил, что и в Иркутске, и в Якутске с ним обращались корректно и «в рамках закона». По словам шамана, в Якутске он прошёл медицинское обследование и встретился со следователем, после чего его должны отпустить домой «передохнуть».

Напомним, Габышева, который пешком шёл в Москву из Якутска, чтобы «изгнать Путина», задержали рано утром 19 сентября на трассе во время ночёвки. По информации МВД, он совершил преступление на территории Якутии, однако до сих пор неизвестно, какое именно. На следующий день, 20 сентября, Минздрав Якутии сообщил, что Габышева поместили в местный психоневрологический диспансер.