Шедшего в Москву «изгонять Путина» якутского шамана доставили в психбольницу

Задержанный по пути в Москву шаман Александр Габышев доставлен в Якутск и направлен в республиканскую психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что Габышеву предстоит пройти экспертные мероприятия.

«Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе, нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — заявили в Минздраве.

Напомним, шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «изгонять Путина», силовики задержали на федеральной трассе 19 сентября. В МВД заявили, что он находился в розыске за преступление в Якутии, какое именно — неизвестно. В официальной базе разыскиваемых полицией Габышев не фигурирует. По данным Znak.com, против шамана может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).