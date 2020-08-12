Задержанного во время протестов в Минске корреспондента Znak.com Никиту Телиженко освободили

Корреспондента Znak.com Никиту Телиженко освободили из изолятора временного содержания в Жодино. Ранее издание сообщало, что мужчина пропал во время работы на протестной акции в Минске и не выходит на связь с редакцией.

«Сейчас он едет в Смоленск вместе с недавно освобождённым журналистом РИА Новости и представителями консульского отдела МИД РФ в Белоруссии, которые и забрали его из изолятора», — пишет Znak.com.

Также силовики отпустили журналиста «Медузы» Максима Солопова, местонахождение которого было неизвестно с ночи после голосования на выборах президента Беларуси. Его уже освободили и передали сотрудникам посольства, в ближайшее время он будет доставлен на границу с Россией.

В сети появилось видео, как милиционеры избивают Солопова дубинками после задержания. Запись сделал журналист Daily Storm Антон Старков, задержанный в это же время.