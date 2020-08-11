В Минске пропал журналист уральского издания Znak.com Никита Телиженко

В Минске пропал корреспондент Znak.com Никита Телиженко, находившийся в Беларуси по редакционному заданию и освещавший выборы президента республики, а также массовые акции протеста.

По информации издания, Никита перестал выходить на связь с 18:46 по белорусскому времени 10 августа — в это время он находился на улице Немига в Минске, где в 19:00 должен был начаться очередной митинг. До середины ночи телефон корреспондента был недоступен, сейчас он работает, однако на него никто не отвечает.

«У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске. Сегодня рано утром редакция Znak.com направила обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову. Пока найти Никиту не удалось», — говорится в заявлении редакции.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, однако его оппоненты уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победила Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве.

Во время уличных акций протестов были задержаны несколько сотрудников российских СМИ — в частности, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов и корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Кроме того, до сих пор неизвестно, где находится журналист Meduzа Максим Солопов, пропавший ночью после голосования.