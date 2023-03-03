Забрал четыре флакона туалетной воды. Полицейские Нижнего Тагила ищут мужчину, ограбившего «Магнит косметик»

В Нижнем Тагиле из магазина «Магнит косметик», расположенного на улице Победы, 30, посетитель украл четыре флакона туалетной воды. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который явно заранее готовился к преступлению и пришёл в магазин, закрыв лицо шарфом.

В ведомстве уточнили, что, судя по видео, он долго стоял возле витрины с туалетной водой, что-то выбирал и разглядывал, при этом разговаривал по телефону. Затем подошёл к кассе, держа в руках несколько упаковок с парфюмом, уточнил у консультанта информацию про какой-то товар, снова заговорил по телефону и быстро выбежал из магазина. Девушка-продавец тут же бросилась за вором, но догнать не смогла. Его «добычей» стали четыре флакона туалетной воды общей стоимостью более 10 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины, подозреваемого в хищении парфюма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

«Просьба ко всем, кому знаком этот молодой человек, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” по телефону +7 (3435) 47-70-02», — отмечают в полиции.