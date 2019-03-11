«Заблуждение, что принятые законы направлены на ограничение интернета»: Песков прокомментировал митинг за свободу интернета

В Кремле не могут поддержать «заблуждение» участников митингов 10 марта, которые считают, что принимаемые законопроекты направлены на ограничение свободы в интернете, заявил «Дождю» пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

По его словам, все выступают за свободу интернета — и авторы законопроекта о суверенном интернете, и администрация президента, и правительство, и в этом отношении они готовы поддержать позицию участников вчерашней акции. В то же время Песков добавил, что «нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета».

«Они как раз направлены на обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, законопроект о «суверенном интернете» предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойную работу российского сегмента сети в случае, если её отключат от зарубежных серверов. Госдума приняла его в первом чтении. Один из авторов проекта — сенатор Андрей Клишас — заявил, что на реализацию этого закона потребуется 20 миллиардов рублей.

Накануне, 10 марта, в Москве прошёл митинг против изоляции российского интернета, в котором, по данным «Белого счётчика», участвовали больше 15 тысяч человек. Полиция оценила его численность в 6,5 тысячи человек.