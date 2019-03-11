На митинг против изоляции интернета в Москве вышли больше 15 тысяч человек (ФОТО)

10 марта на проспекте Сахарова в Москве прошёл митинг за свободу интернета, организованный Либертарианской партией России. По данным «Белого счётчика», акцию посетили 15,2 тысячи человек, а по сведениям МВД, на мероприятии было около шести с половиной тысяч. До начала акции полицейские задержали 15 человек, в том числе восемь активистов со связками синих воздушных шариков — силовики назвали шары «беспилотным летающим средством». Всего были задержаны 28 участников митинга, отмечает «Медуза».

Начало митинга задержалось на 40 минут из-за долгого досмотра участников мероприятия полицейскими. К этому моменту вся площадь уже была заполнена людьми, но за рамками оставались ещё несколько тысяч человек.

«Сначала я не верила, что нам реально могут отрубить интернет. Поэтому даже не воспринимала это как проблему. Но я смотрю на то, до какого абсурда дошли чиновники в последнее время, и понимаю, что нужно бороться, иначе у нас тут возможно уже вообще всё», — заявила девушка с плакатом «Мы хотим свободы!».

В 14:40 на сцену вышел Владимир Осенин из Либертарианской партии.

«В интернете говорят правду, но власти хотят заткнуть всем рты. Мы пришли сказать: руки прочь от интернета!» — говорил Осенин.

Другой член партии Сергей Бойко пересказал со сцены разговор двух полицейских, услышанный, по его словам, по пути на митинг. Полицейские говорили о том, что им «вообще не нужен этот вайбер и телеграм». В то же время, подчеркнул Бойко, для них ценно «в мгновение ока перевести деньги в другой конец мира». Бойко вспомнил времена, когда «мы уже жили при железном занавесе»: интернета в помине не было, общались через газеты, листовки, телевизор; всё было под контролем.

«Благодаря свободному интернету появились мы — свободные люди. Благодаря общению в интернете и информации, которая была там доступна, мы получили 2011–2012 год», — с гордостью говорил Бойко.

По мнению выступающего, с тех пор ситуация серьёзно ухудшилась: «ВКонтакте» стала конвейером «для изготовления приговоров за мемы», приняли пакет Яровой, а теперь власти готовятся оградить российский интернет Великой стеной и «штрафовать людей за оскорбления».

Тёзка Сергея Бойко из Новосибирска рассказал, что был директором филиала крупной телекоммуникационной фирмы, а в прошлом году «отсидел за твит». Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, выступавший следом, объявил, что у власти сейчас находятся люди из 1970-х годов, воспитанные во времена холодной войны.

«Они искренне считают, что интернет придумали там, чтобы захватить мир. Но у людей из прошлого нет шансов [справиться] с людьми из будущего», — говорил Смирнов.

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюк сообщил, что сотрудники «Роскомсвободы» запустили «стратегическую оборону», и призывал всех присылать заявления в приёмную Госдумы с требованием суверенизации рунета.

Одним из самых эмоциональных стало выступление члена Либертарианской партии Михаила Светова, раскритиковавшего сенатора Андрея Клишаса — автора законопроекта об изоляции интернета. Светов объявил его русофобом и преступником.

«Они не просто ломают интернет, они ломают нашу жизнь. Клишас ненавидит русских и Россию. Андрей Клишас — русофоб!» — кричал Светов.

В качестве музыкального гостя на митинге выступила группа IC3PEAK — музыканты исполнили песню «Смерти больше нет». В завершение на сцену снова поднялся Владимир Осенин.