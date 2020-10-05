За выходные в Свердловской области выписали 1,5 тысячи штрафов за отсутствие масок

В Свердловской области за выходные сотрудники полиции составили 1,5 тысячи протоколов об административном правонарушении на жителей города, которые не носили маску в магазинах и общественном транспорте (статья 20.6.1 КоАП), сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тем, на кого составили административные протоколы, грозят штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Сотрудники министерства общественной безопасности региона и мэрии Екатеринбурга также провели с гражданами более 21 тысячи профилактических бесед.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба дал поручение главам городов более тщательно следить за соблюдением масочного режима, введённого весной 2020 года, и «волновать жителей». После этого полиция возобновила рейды по общественным местам.

За последнюю неделю в Свердловской области, как и в других регионах России, начало расти число новых случаев коронавируса, на сегодня СOVID-19 нашли уже у 29 987 жителей региона.