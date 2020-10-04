Губернатор Куйвашев приказал полиции «волновать население» для соблюдения масочного режима (ВИДЕО)

Губернатор Свердловской области на посвящённом борьбе с коронавирусом совещании с представителями полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и главами районов Свердловской области дал поручение представителям МВД усилить контроль за соблюдением маcочного режима в регионе, пишет E1.ru.

В распоряжении редакции оказалось видео части этого совещания, на котором Евгений Куйвашев обратился к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову и попросил уделить внимание проблеме несоблюдения масочного режима. До этого глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов отметил, что масочный режим плохо соблюдают.

«Расслабились, надоело, устали. Рядом у нас Тюмень. Когда это началось, ни один без маски не ходил, в автобусах не ездил, потому что Росгвардия заходила в автобус, вытаскивали и штрафовали. Автобус продолжал движение, а этих людей везли в отдел, разбирались, — сказал Виктор Лачимов.

«Органам внутренних дел что мешает этим же заниматься?» — спросил Евгений Куйвашев.

В ответ Лачимов заявил, что «наши штабы вообще ничего не решают».

«Почему у нас заболевших столько, если мы всё делаем? Я к своим тавдинцам обращаюсь регулярно: их попугали, утром еду — все в масках. Мне сказали: ты не выступай, только официальные лица области должны говорить, сколько у нас заболевших. Мы если возьмёмся, все даже спать в масках будут. Выведем 200 человек полицейских на 2 дня, у нас преступности нет», — сказал он.

«Я вам даю такое поручение. Я как руководитель штаба говорю: волновать население. Потому что мы потом будем волноваться ещё полгода в самоизоляции», — сказал Куйвашев.

После этого выступил глава областного управления МВД Александр Мешков.

«У меня предложение. В главке будет заседание рабочей группы, которое возглавляет начальник полиции, я приглашаю представителей министерства общественной безопасности области, министерства транспорта и представителей РПН. У меня будут все руководители территориальных подразделений. У нас за эти 4 дня в главке +35 заболевших, мы тоже видим эту проблему, и нам не привыкать работать в усиленном режиме. И мы будем работать, и ГИБДД, и патрульно-постовая служба. У нас действительно проблема. Разъяснения, предупреждения никак не влияют, наши граждане расслабились. Я готов выделить достаточное количество опытных сотрудников, чтобы обеспечить технический процесс, составление материалов, которые дальше будут направляться в суд. Чтобы не получилось так, как в начале: было много протоколов, потом ушли на предупреждения, а потом вообще прекратили. Поэтому в выходные на 100 процентов будет увеличена плотность нарядов», — сказал Александр Мешков.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Суточные прирост заболевших продолжает увеличиваться пятые сутки подряд. Всего в области 29812 заболевших.