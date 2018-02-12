За убийство троих жителей Нижнего Тагила суд вынес пожизненный приговор

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста из Артёмовского Анатолия Макарова, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Суд признал мужчину виновным по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц с целью сокрытия другого преступления»).
Это преступление, напомним, произошло в ночь на 4 декабря 2016 года. Анатолий Макаров находился в квартире на улице Чаплыгина в Нижнем Тагиле вместе с тремя знакомыми — двумя братьями и их другом. Мужчины вместе распивали спиртное, и в какой-то момент между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры Макаров схватил нож и не менее пяти раз ударил им 39-летнего мужчину (одного из братьев), затем он набросился на 32-летнего мужчину (второго брата) и нанёс ему 15 ударов ножом. От ранений оба мужчины скончались на месте преступления. Позже Анатолий Макаров понял, что в соседней комнате остался спать третий знакомый, и решил расправиться и с ним, чтобы не оставлять свидетелей. Макаров вонзил нож в грудь и голову мужчины, тот умер на месте. После этого преступник вымыл кухонный нож, которым совершил убийства, и вложил его в руку последнего убитого, надеясь, что силовики заподозрят, что мужчина сначала убил двух братьев, а потом покончил с собой. И лёг спать.
В полицию обратилась мать братьев, обеспокоенная их долгим отсутствием.
«Днём 4 декабря 2016 года в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы 1960 года рождения о том, что не может дозвониться до своих детей. При этом накануне её сожитель 1965 года рождения угрожал ей и двум её сыновьям убийством. Женщина попросила проверить адрес дома на улице Чаплыгина, где в квартире её младшего сына периодически проживал данный гражданин. Для проверки информации по указанному адресу выехали дежурной части районного отдела полиции. Дверь стражам порядка открыл сожитель обратившейся гражданки. Полицейские обнаружили в квартире тела троих мужчин с множественными ножевыми ранениями. При осмотре квартиры эксперты изъяли следы пальцев рук и предметы, которые могли являться вещественными доказательствами. Сомнений, что убийству предшествовало распитие спиртного, не было», - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» со ссылкой на начальника ОП №19 Игоря Эркенова.