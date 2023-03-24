За три дня в Нижнем Тагиле 76 водителей автобусов и маршруток нарушили ПДД

В Нижнем Тагиле в начале этой недели госавтоинспекторы во время очередного рейда выявили 76 водителей автобусов, нарушивших ПДД. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за три дня на городских дорогах было проверено 218 автобусов и маршруток.

В ведомстве отметили, что чаще всего водители забывают пристёгиваться ремнями безопасности, а во время поездок успевают разговаривать по телефону. Также в ГИБДД обеспокоены увеличением количества нарушителей, которые во время движения не сразу закрывают двери автобуса. По этой причине по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) к административной ответственности привлекли девять водителей.

На семерых выписали протоколы за управление пассажирским транспортом с серьёзными неисправностями, при которых перевозка людей запрещена. Пятеро водителей управляли автобусом без технического осмотра. За три дня рейда полицейские успели привлечь четыре должностных лица за выпуск на линию пассажирского транспорта с техническими неисправностями.

«Нарушение автоинспекторы выявили и при организованной перевозке групп детей школьным автобусом. Так, поездка учащихся осуществлялась без включенного проблескового маячка на автобусе. В отношении водителя сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.23 КоАП РФ», — отметили в ГИБДД.