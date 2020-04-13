За сутки в России выявили ещё 2558 заразившихся коронавирусом. Число заразившихся возросло до 18328 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 18328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период — 1470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек», — говорится в сообщении штаба.

В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».