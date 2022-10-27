За сохранением рек и озёр в Нижнем Тагиле будет следить скандально известная Ольга Глацких

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и директор «Русского экологического фонда» Ольга Глацких подписали двустороннее соглашение по сохранению водных экосистем в черте города, сообщает пресс-служба администрации. Восстановление экосистемы и разведение популяции различных ценных пород рыб проходят в рамках проекта по расширению биоразнообразия Тагильского пруда. Данный проект реализован при финансовой поддержке ЕВРАЗ НТМК.

«Русский экологический фонд» был учреждён 1 июня 2022 года. По словам Глацких, фонд будет заниматься восстановлением водных ресурсов. Перед организацией стоит задача создать комплексный подход к экологическим проблемам не только в нашем регионе, но и по всей стране. Фонд должен объединить научное сообщество, государственные органы, предприятия, СМИ и обычных граждан.

Напомним, Ольга Глацких до февраля 2019 года возглавляла департамент молодёжной политики Свердловской области. На всю страну чиновница стала известна из-за своей ставшей крылатой фразы «государство не просило вас рожать». Тёплые и близкие взаимоотношения бывшей спортсменки и действующего мэра Нижнего Тагила не раз попадали в объектив видеокамер. Например, зажигательные совместные танцы на турнире по художественной гимнастике. На прошлой неделе Ольга Глацких и Владислав Пинаев приняли участие в выпуске более 5000 рыб в Тагильский пруд.