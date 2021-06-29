Общество

За соблюдением ПДД на Серовском тракте начал следить беспилотник

29.06.2021 14:32
За соблюдением ПДД на Серовском тракте начал следить беспилотник

Автоинспекторы Свердловской области начали следить за соблюдением ПДД на Серовском тракте с помощью беспилотника Росгвардии. Об этом АН «Между строк» рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области. 

Беспилотный летательный аппарат ZALA-421 позволяет контролировать движение транспорта на трассе. Изображение с него передаётся на пульт управления, где в онлайн-режиме сотрудники Росгвардии и инспекторы ГИБДД сообщают о нарушениях экипажам, находящимся на трассе. 

«Изображение, полученное с помощью беспилотника, предъявляется водителю в качестве доказательной базы. За пару часов дежурства на трассе сотрудники ГИБДД пресекли пять выездов на полосу встречного движения», — рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что Серовский тракт — один из сложных участков региона. С начала года здесь зарегистрировано 26 ДТП, в которых погибло шесть человек и ещё 32 получили различные травмы. 

  • В 2021 году на Серовском тракте обустроят более 70 километров продольных шумовых полос, которые будут расположены на тех участках, где часто вылетают автомобили.
  • На Южном подъезде к Нижнему Тагилу, на развязке перед Николо-Павловским, установят светофор.
Фото: 
Управление ГИБДД по Свердловской области
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