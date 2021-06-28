На Серовском тракте установят шумовые полосы

В 2021 году на Серовском тракте обустроят более 70 километров продольных шумовых полос, которые будут расположены на тех участках, где часто вылетают автомобили, рассказал E1.ru министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

По его словам, в первую очередь дорожники займутся сложным отрезком трассы, пролегающим между Невьянском и Екатеринбургом. В этом месте есть перепады высот и множество крутых поворотов.

«Шумовые полосы нанесут за краевой разметкой, ближе к самой кромке проезжей части. Будут нанесены неровности, которые при наезде колеса будут издавать характерный шум и привлекать внимание водителя», — сообщил глава министерства.

Ранее сообщалось, что к сентябрю 2021 года на Серовском тракте установят светофоры — в частности, они появятся на 120-м километре дороги в месте пересечения с Южным подъездом к Нижнему Тагилу (через село Николо-Павловское). Особенность этого места заключается в том, что водители, едущие по Серовскому тракту в северном направлении, обязаны пропустить поток транспорта, идущий по Южному подъезду со стороны Нижнего Тагила.

Сейчас транспортные потоки на этом участке разъезжаются с помощью знаков приоритета: водителей, двигающихся по Серовскому тракту, заранее предупреждают о том, что они находятся на второстепенной дороге, а перед пересечением с Южным подъездом установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». Тем не менее участок является аварийным: об этом предупреждают огромные щиты на подъезде к нему. Появление светофоров должно повысить безопасность.