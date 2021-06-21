На аварийной развязке Южного подъезда к Нижнему Тагилу установят светофор

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу, на развязке перед Николо-Павловским, установят светофор. Аукцион 18 июня объявил департамент государственных закупок Свердловской области. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Объём финансирования из областного бюджета составляет 2,7 миллиона рублей.

Работы по устройству светофорного объекта на 120-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов выполнят в рамках создания подсистемы светофорного регулирования и реализации программы «Создание (модернизация) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятий “Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек”».

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 2 июля. После определения подрядчика он должен будет завершить работы до 27 сентября 2021 года.