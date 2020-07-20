За скандального схиигумена Сергия вступился экс-начальник колонии в Нижнем Тагиле, где тот отбывал наказание

Бывший руководитель свердловского ГУФСИН генерал-майор Иван Жарков, возглавлявший исправительную колонию № 13 в Нижнем Тагиле, выступил в защиту схиигумена Сергия, который отбывал наказание в учреждении, со ссылкой на YouTube-канал пресс-секретаря Сергия Всеволода Могучева пишет Znak.com.

По словам Жаркова, лишённый сана священник действительно встречался с патриархом Алексием II. Ранее факт встречи опровергали представители Екатеринбургской епархии.

«В письме [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла Сергию] изложено, что отец Сергий при рукоположении утаил сведения о том, что он отбывал уголовное наказание за совершённое преступление в учреждении УЩ 349/13 в Нижнем Тагиле. Это ложь! В этот период, когда Н. Романов отбывал наказание в колонии, я являлся начальником этого учреждения. В сложное время, когда многие церкви были разрушены, мной было принято решение о строительстве храма в честь Святителя Николая Чудотворца на территории колонии. В строительстве храма принимал активнейшее участие Николай Романов. Этот храм посетил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Мне доподлинно известно, что, будучи уже монахом, отец Сергий действительно встречался с Патриархом Алексием II», — заявил Жарков.

По словам генерал-майора, уже после отбывания срока Романов обратился в ГУФСИН с просьбой о личном приёме к начальнику, которым был Жарков.

«На приёме Николай Романов попросил меня оказать помощь определиться в какой-либо монастырь. Зная его характеристику и деловые качества, я обратился с просьбой к архиепископу Викентию, в то время правящему архиерею Екатеринбургской епархии, по упомянутому вопросу. Владыка принял решение направить Романова трудником в Алапаевский мужской монастырь, где он принял активное участие в строительстве храма на месте шахты, куда были сброшены тела мучениц святой Елизаветы и инокини Варвары и других мучеников. Владыка Викентий был информирован о судьбе Романова и о его осуждении за уголовное преступление!» — утверждается в обращении экс-начальника ГУФСИН.

В конце письма Жарков выразил надежду, что конфликт между схиигуменом и епархией уладится «с Божьей помощью по-доброму».

Напомним, в мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб. Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».

Кроме того, суд Верхней Пышмы назначил схиигумену Сергию штраф в размере 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса.