За распространение фейков о коронавирусе будут давать реальные сроки

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 25 марта заявил, что за распространение фейков о ситуации с коронавирусом в России виновных ждёт лишение свободы.

По словам Крашенинникова, ко второму чтению законопроект об ответственности за нарушение карантина будет дополнен санкциями за распространение недостоверных сообщений, способствующих росту панических настроений.

«По фейкам тоже будут предусматриваться штрафы и, скорее всего, наказание в виде лишения свободы. Сейчас обсуждаем. Сейчас важно конструкцию (закона) сделать», — цитирует Крашенинникова РИА Новости.

По его словам, штрафы будут измеряться «не сотнями тысяч рублей», а большими суммами. Какие конкретно сроки заключения будут предусмотрены в случае принятия поправок, депутат не пояснил.

Ранее в Госдуму поступил проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм, в соответствии с которым за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, виновного могут приговорить к лишению свободы на срок до 7 лет.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».