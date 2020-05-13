За первые сутки за выплатами на детей обратились 2 млн россиян

Более 2 миллионов заявлений на получение материальной помощи были оформлены через сайт posobie16.gosuslugi.ru в первые сутки его работы, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По словам Котякова, эти заявления охватывают три миллиона детей.

Напомним, единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка старше трёх и младше 16 лет могут получить все россияне — вне зависимости от материального положения и наличия или отсутствия льгот. Такое решение принято для поддержки семей в условиях ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Подать заявление на получение помощи можно до 1 октября.

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