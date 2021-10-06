За первые дни октября сразу три пенсионерки Нижнего Тагила отдали свои сбережения мошенникам, чтобы спасти родственников от уголовной ответственности

С начала октября три пожилые тагильчанки стали жертвами мошенников, которые требовали передачи денег под предлогом привлечения к уголовной ответственности близких. Как правило неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов.

В выходной день 81-летней тагильчанке позвонили по домашнему телефону. Услышав, как её называют «мама», она сразу решила, что звонит старшая дочь. Женщина, которая выдавала себя за неё, плакала в трубку и говорила, что она виновна в ДТП.

«В какой-то момент пенсионерка засомневалась и сказала, что совсем не узнает дочь, на что услышала, что у той сильно повреждены губы, не может разговаривать и сейчас ее везут на операцию. После этого пожилая женщина услышала голос мужчины, который сказал, что дочери необходимо передать постельное белье и 200 тысяч рублей. Неизвестный выяснил адрес пенсионерки и пояснил, что к ней подъедет некий Николай, которому нужно передать посылку (деньги необходимо завернуть в белье)», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Незнакомец предупредил, чтобы пенсионерка никому не рассказывала об их разговоре. Доверчивая тагильчанка передала мошенникам деньги. Ситуация прояснилась, когда через два дня ей позвонила реальная старшая дочь поинтересоваться, как дела.

«Чаще напоминайте пожилым родственникам, чтобы они не доверяли незнакомым людям на улице, не принимали к сведению информацию неизвестных по телефону о попавших в беду детях и внуках, когда при этом мнимые сотрудники полиции требуют денежные средства. Во всех случаях нужно прекратить разговор, как бы вас не запугивали и не угрожали», — говорят в полиции.

Жертвами схожего преступления стали ещё две пенсионерки 78 и 90 лет. Одна передала 60 тысяч, а вторая — 250 тысяч. Злоумышленники представлялись по телефону следователями и также сообщили о вине родственников в дорожно-транспортных происшествиях.

Чтобы избежать подобных ситуаций, правоохранители советуют обязательно позвонить своим родным и сообщить информацию по телефону 02.