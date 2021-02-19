За один день в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 школу

Накануне в Нижнем Тагиле учеников многих школ эвакуировали после сообщений о минированиях. По данным источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, оперативные мероприятия проводились в 21 школе, а не в 47, как сообщали некоторые СМИ.

На электронные ящики учебных заведений пришли анонимные письма, в которых сообщалось о заложенных бомбах в школах разных районов города. Аноним требовал выполнять его условия для сохранения жизни детей.

Экстренные службы занимались отработкой сообщений до 20:00. В МВД отметили слаженную работу коллективов школ, которые оперативно вывели детей из зданий.

После инцидента тагильских школьников ждут тематические классные часы, на которых им расскажут, как вести себя в экстренной ситуации. Члены общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» надеются, что такие беседы научат детей серьёзно относиться к подобным ситуациям и не воспринимать их как повод прогулять уроки.