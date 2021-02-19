За один день в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 школу

Накануне в Нижнем Тагиле учеников многих школ эвакуировали после сообщений о минированиях. По данным источника АН «Между строк» в правоохранительных органах, оперативные мероприятия проводились в 21 школе, а не в 47, как сообщали некоторые СМИ.
На электронные ящики учебных заведений пришли анонимные письма, в которых сообщалось о заложенных бомбах в школах разных районов города. Аноним требовал выполнять его условия для сохранения жизни детей.
Экстренные службы занимались отработкой сообщений до 20:00. В МВД отметили слаженную работу коллективов школ, которые оперативно вывели детей из зданий.
После инцидента тагильских школьников ждут тематические классные часы, на которых им расскажут, как вести себя в экстренной ситуации. Члены общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» надеются, что такие беседы научат детей серьёзно относиться к подобным ситуациям и не воспринимать их как повод прогулять уроки.
«Считаю, что это не просто какие-то ученики какой-то школы решили сорвать школьные занятия, а это была организованная и скоординированная акция. Она получилась хулиганской, но напугала людей. Многие ученики, родители и учителя боятся за свою безопасность. И я хочу сказать, что у тех, кто делает эти ложные сообщения, есть родители и друзья. И надеюсь, они смогут повлиять на них и объяснить, что так “шутить” нельзя. Ну а правоохранители найдут лжеминёров, это дело времени», — считает председатель общественного совета при МВД, депутат Нижнетагильской гордумы Леонид Мартюшёв.