«Срочно забрать детей». В Нижнем Тагиле массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Нижнем Тагиле учащихся нескольких школ эвакуировали из помещений из-за звонков о минировании. Некоторые СМИ сообщают о минировании трёх школ, другие пишут о минировании 47 учебных заведений.

«Примерно в три часа дня в родительском чате посыпались сообщения: “Все дети отпущены домой”, “Срочно забрать детей”. Потом в чате появилась информация о сообщении о минировании. А у нас ещё начальная школа, для малышей это было очень волнительное приключение. Их сначала на футбольное поле всех вывели, потом уже родители стали разбирать», — рассказал папа первоклассницы школы № 81 .

Сейчас на местах работают пожарные и полицейские. Оперативный комментарий полиции и управления образования города АН «Между строк» получить не удалось.