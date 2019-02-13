За колею и наледь на дорогах Нижнего Тагила несколько должностных лиц привлечены к административной ответственности

После обильных осадков, выпавших в конце января — начале февраля в Нижнем Тагиле, на улицах города образовались ледяные накаты и колея. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, с 1 февраля за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети в адрес ответственных служб было вынесено 40 предписаний, четыре должностных лица привлечены к административной ответственности.

Всего с начала года дорожная полиция вынесла 120 предписаний и привлекла к ответственности 12 должностных лиц.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, сегодня на устранение колеи вышло 43 единицы техники, а за последние сутки было вывезено более тысячи тонн снега.

«Сейчас мы активно работаем по устранению накатов и колеи, — говорит Васильев. — Сегодня проспект Мира тремя грейдерами в ряд вырезали, потом на Космонавтов пошли. Ночью проспект Ленина, Фрунзе и Пархоменко почистили. Объём работ большой, поэтому даже пришлось нанимать дополнительную технику. Одновременно займёмся дорогами на ГГМ. На Черноисточинском шоссе уже колею вырезали, сегодня встанем на Октябрьский проспект, на дублёр и на новые дороги зайдём. До следующей недели планируем хотя бы магистральные улицы привести в порядок».

Васильев заверил, что сейчас противогололёдная смесь применяется только на опасных участках, подъёмах и круговых перекрёстках.