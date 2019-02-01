Нижний Тагил на два дня накрыл снежный циклон

Обильный снегопад в Нижнем Тагиле утром стал проблемой и для пешеходов, и для водителей. Дорожные службы успели расчистить главные магистрали города, сложнее ситуация во дворах и в частном секторе.

По сообщению синоптиков, сегодня и завтра с северо-запада на юго-восток области движется циклон, который сопровождается обильным выпадением снега. Помимо Нижнего Тагила, под воздействие этого циклона попадают Горноуральский городской округ, Екатеринбург, Первоуральск, Невьянск и другие города Свердловской области.

Госавтоинспекция предупреждает о высоком риске возникновений ДТП.

«В связи с обильным выпадением снежных осадков, ухудшением сцепных качеств дорожного покрытия Госавтоинспекция рекомендует максимально снизить скорость движения. Исключить манёвр обгона. При проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и мест расположения образовательных организаций быть предельно внимательными», — отметили в ведомстве.

В ГИБДД не исключают, что в случае дальнейшего ухудшения погодных условий возможно временное ограничение движения пассажирского транспорта. По данным директора автовокзала Вячеслава Эйвазова, пока серьёзных сбоев в работе пассажирского транспорта, курсирующего между Нижним Тагилом и соседними населёнными пунктами, не было. Из-за дорожных условий фиксируются только небольшие задержки отправления.

Ситуация на дорогах обсуждалась сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Дорожники обещали, что будут работать в выходные в усиленном режиме. Глава города Владислав Пинаев напомнил о недопустимости использования противогололёдного материала «Бионорд». Ранее из-за несоблюдения условий его использования дороги превращались в кашу, жители города неоднократно жаловались на это чиновникам.