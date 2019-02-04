Игорь Васильев сменит Дмитрия Халтурина на посту директора «Тагилдорстроя»

Замдиректора ООО «УБТ-Сервис» («дочка» УВЗ) Игоря Васильева на этой неделе назначат на пост директора МУП «Тагилдорстрой». Прежний руководитель Дмитрий Халтурин уже освобождён от должности руководителя муниципального предприятия, он вернётся на работу в «УБТ-Сервис», рассказали АН «Между строк» сотрудники МУПа. В пресс-службе тагильской мэрии также подтвердили эту информацию.

«Васильева уже знакомят с коллективом. Скорее всего, его назначат на должность директора завтра, 5 февраля. Халтурин снова будет работать в “УБТ-Сервисе” замдиректора компании, вместо Васильева. Его попросили уйти от нас в коммерческую структуру, так как он, видимо, сделал что-то не так и руководству города это не понравилось», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Халтурин работал директором МУП «Тагилдорстрой» с 4 марта 2016 года. Он был назначен указом экс-главы Нижнего Тагила Сергея Носова после отставки Владимира Тюменцева.