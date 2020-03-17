За 2019 год на дорогах Нижнего Тагила пострадало 39 детей

За 2019 год на дорогах Нижнего Тагила произошло 36 ДТП, в которых пострадали 39 детей, ещё один ребёнок погиб. Также на территории города произошло 87 аварий с участием пешеходов, 62 из которых случились по вине водителей. В итоге 84 пешехода травмированы, 9 погибли, об этом на комиссии по общественной безопасности доложил начальник отдела ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолий Чернов.

«По детям ситуация немного поменялась: если ранее они были пешеходами-нарушителями, то сейчас они страдают как пассажиры. Сегодня дети — это основная часть пострадавших», — добавил Анатолий Чернов.

Всего на дорогах города произошло 218 аварий, в которых 291 человек получил травмы, а 17 погибли. По словам Чернова, в основном причиной происшествий становится превышение скорости, выезд на встречную полосу, управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения.