Юрий Дудь выпустил интервью с драматургом, ради которого он приезжал в Нижний Тагил

Автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь выпустил на канале новое интервью с российским драматургом и режисёром Василием Сигаревым. Именно ради съёмок для этого интервью, как оказалось, журналист приезжал в Нижний Тагил в конце января.

Василий Сигарев — известный российский драматург, режиссёр, сценарист. Лауреат «Кинотавра» за первые две работы в кино — фильмы «Волчок» и «Жить».

Сигарев родился в Верхней Салде, а позже некоторое время учился и работал в Нижнем Тагиле. В интервью он, в частности, рассказал о подработке охранником на одном из предприятий города, а также о том, что занимался бутлегерством.

Напомним, очевидцы сообщали АН «Между строк», что журналиста видели в ресторане отеля Demidov Plaza, куда Дудь и его спутники пришли пообедать. Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания.