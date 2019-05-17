Юрий Дудь поддержал протестующих у Театра драмы в Екатеринбурге

Известный журналист и видеоблогер Юрий Дудь сегодня, 17 мая, прокомментировал протесты из-за строительства храма Святой Екатерины в парке у драмтеатра в центре Екатеринбурга. В Instagram он выразил уважение «людям, которым настолько не всё равно на свой город».

«Позор бесконечному потоку злодеев, которые маскируют воровство прекрасным российским триколором, а православным крестом почёсывают собственное эго», — написал Дудь в соцсетях, отметив, что главными врагами являются «они, а не рассерженные горожане».

В поддержку Екатеринбурга высказались также публицист и журналист Александр Невзоров, спортивный комментатор Георгий Черданцев, уральский детский писатель Владислав Крапивин и многие другие.

С 13 мая в центре столицы проходят стихийные несанкционированные акции протеста. Жители Екатеринбурга выражают своё недовольство по поводу строительства храма Святой Екатерины в парке у драмтеатра в центре города. В результате протестов задержаны уже десятки человек, по некоторым из них суд принял решение об административном аресте. Сегодня идёт пятый день противостояния.

Вчера, 16 мая, на форуме ОНФ в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, чтобы прийти к общему решению. В этот же день вечером к протестующим вышли представители власти, некоторые депутаты, включая главу города Александра Высокинского. Он заявил, что такой опрос будет проведён.