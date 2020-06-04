Общество

YouTube заблокировал агитационный ролик с геями за поправки в Конституцию

04.06.2020 15:51
YouTube заблокировал агитационный ролик с геями за поправки в Конституцию

Агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно» заблокирован модераторами YouTube, пишет «Медуза». Видео признано содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса.

Ролик был создан «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) и медиагруппой «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По сюжету видео в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины, и из-за этого в России однополые пары получили возможность усыновлять детей.

Видео вызвало по большей части негативную реакцию, в соцсетях люди возмущались его содержанием и называли ролик пропагандой ЛГБТ, а также тем, что запрет на усыновление детей однополыми семьями уже содержится в действующем законодательстве.

Позже один из актёров, участвовавших в ролике, заявил, что не поддерживает поправки в Конституцию и намерен голосовать против.

Напомним, перед выборами президента России в 2018 году вирусным стал ролик, где главному герою приснилось, что за ним приходят из военкомата из-за продления призывного возраста до 60 лет, его сын просит 4 миллиона рублей, чтобы сдать на охрану школы, а на кухне герой встречает гея, который живёт у него «на передержке». Всё это произошло, потому что президентом стал не тот человек, поэтому главный герой, проснувшись, решает проголосовать на выборах. Стоит заметить, что данный ролик пока не заблокирован YouTube.

Фото: 
РИА ФАН
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