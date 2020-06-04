YouTube заблокировал агитационный ролик с геями за поправки в Конституцию

Агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно» заблокирован модераторами YouTube, пишет «Медуза». Видео признано содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса.

Ролик был создан «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) и медиагруппой «Патриот», которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. По сюжету видео в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины, и из-за этого в России однополые пары получили возможность усыновлять детей.

Видео вызвало по большей части негативную реакцию, в соцсетях люди возмущались его содержанием и называли ролик пропагандой ЛГБТ, а также тем, что запрет на усыновление детей однополыми семьями уже содержится в действующем законодательстве.

Позже один из актёров, участвовавших в ролике, заявил, что не поддерживает поправки в Конституцию и намерен голосовать против.

Напомним, перед выборами президента России в 2018 году вирусным стал ролик, где главному герою приснилось, что за ним приходят из военкомата из-за продления призывного возраста до 60 лет, его сын просит 4 миллиона рублей, чтобы сдать на охрану школы, а на кухне герой встречает гея, который живёт у него «на передержке». Всё это произошло, потому что президентом стал не тот человек, поэтому главный герой, проснувшись, решает проголосовать на выборах. Стоит заметить, что данный ролик пока не заблокирован YouTube.