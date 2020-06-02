СМИ Пригожина выпустило ролик в поддержку поправок в Конституцию, где россиян пугают усыновлением ребёнка однополой семьёй

В соцсетях появился видеоролик, в котором по сюжету российская однополая семья усыновляет ребёнка, чего, по мнению авторов, можно избежать с помощью голосования за поправки в Конституцию.

В видео показан воспитанник детского дома, который собирает вещи для переезда к усыновившей его семье. К нему приходит приёмный отец и провожает до автомобиля, где его ждёт ещё один мужчина, который встречает ребёнка и достаёт из автомобиля новое детское платье.

«Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию», — говорит закадровый голос в финале ролика.

В конце на экране появляется текст с упоминанием 72-й статьи Конституции, куда предлагается внести уточнение про то, что брак — это «союз мужчины и женщины».

Ролик опубликовало Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), входящее в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар» президента России Владимира Путина.

Напомним, перед выборами президента России в 2018 году вирусным стал ролик, где главному герою приснилось, что за ним приходят из военкомата из-за продления призывного возраста до 60 лет, его сын просит четыре миллиона рублей, чтобы сдать на охрану школы, а на кухне герой встречает гея, который живёт у него «на передержке». Всё это произошло, потому что президентом стал не тот человек, поэтому главный герой, проснувшись, решает проголосовать на выборах.