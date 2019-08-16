YouTube проигнорировал три запроса Роскомнадзора на удаление ролика со сжиганием флага России

YouTube проигнорировал три запроса Роскомнадзора об удалении ролика со сжиганием российского флага, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

По словам представителя пресс-службы, 31 июля в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении ролика, «в явной форме оскорбляющего государственные символы России». Видео было снято в Одессе, на нём неизвестные сжигают флаг и делают оскорбительные жесты в отношении герба. В Роскомнадзоре отметили, что ранее YouTube по их просьбе удалял материалы, оскорбляющие госсимволы. Однако ролик со сжиганием флага до сих пор доступен.

Позже, 11 августа, Роскомнадзор потребовал от Google не рекламировать несогласованные митинги в Москве. Ведомство заявило, что если компания не примет меры, то это расценят «как вмешательство в суверенные дела государства».