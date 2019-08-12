Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламы несанкционированных массовых мероприятий, со ссылкой на письмо ведомства в адрес компании пишет «Коммерсантъ».

«По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как push-уведомления) с целью распространения информации о несанкционированных массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения», — говорится в письме.

Отмечается, что «push-уведомления» получают также пользователи, «которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур». В сообщении ведомства подчёркивается, что если меры не будут приняты, то это будет расцениваться «как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

В Google не стали комментировать сообщение Роскомнадзора.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что некие «зарубежные силы» в Москве блокировали на YouTube информацию о протестных акциях, которая противоречила той, что давали иностранные СМИ. До этого СФ обвинил зарубежные СМИ в пристрастном и однобоком освещении акции.

Напомним, с начала июля в Москве проходят митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Самой крупной стала согласованная с властями акция 10 августа — на проспекте Академика Сахарова, по данным МВД, собралось 20 тысяч граждан. «Белый счётчик» приводит другую цифру — 50 тысяч, а с учётом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тысяч. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 256 человек.