YouTube впервые заблокировал видео с оскорблением герба России

YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал видеозаписи, в которых проявляется неуважение к российскому гербу, сообщается на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, видео были размещены экстремистскими организациями и лидерами бандформирований, некоторые из них опубликовали участники банды Шамиля Басаева. Сколько всего было заблокировано роликов, не уточнятся.

Роскомнадзор потребовал заблокировать записи на основании закона «О неуважении к государственным символам». Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что это первый случай, когда блокировка связана с неуважением к гербу России.

В марте президент Владимир Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти и государственных символов в интернете. После получения предупреждения от Роскомнадзора владельцы ресурса должны в течение суток удалить соответствующую информацию. Для физических лиц закон предусматривает арест на 15 суток и штраф до 300 тысяч рублей.