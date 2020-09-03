«Явка будет невысокой». В Нижнем Тагиле на довыборах в гордуму проголосовали уже более 90 человек

В первый день досрочного голосования по довыборам в Нижнетагильскую гордуму по округу № 10 на избирательные участки пришёл 91 человек (менее 1%). Больше всего голосующих 2 сентября было на УИКах в школах с номерами 33 и 71. Об этом АН «Между строк» рассказала председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. При этом она отметила, что не ждёт высокой явки среди тагильчан на довыборах. Всего в округе № 10, к которому относится часть Выи, Лебяжка, Кирпичный, Пырловка и Евстюниха, сегодня проживает около 20 тысяч избирателей.

«Люди идут, голосуют. Это значит, что меньше человек придёт 13 сентября (в основной день голосования). Но думаю, что в итоге явка будет невысокой, потому что выборы локальные. Опыт показывает, что во время таких выборов нет какого-то общего "подъёма" что ли. Хотя мы с точки зрения информирования сделали всё возможное — и приглашения разослали, и информационные плакаты подготовили. Но у нас здесь нет порога явки. Сколько придёт избирателей, мы всем будем рады», — отметила Лидия Брызгалова.

Представители ОД «Тагил за перемены» посетили в первый день досрочного голосования несколько УИКов. Позже они написали у себя в группе во «ВКонтакте», что «на участке 2220, который находится в Доме творчества по улице Космонавтов, отсутствовали члены избирательной комиссии, были лишь наблюдатели».

«Некоторые кандидаты пишут, что на одном из участков были одни наблюдатели. Как бы, интересно, наблюдатели попали в таком случае на участок? На этом участке 9 человек досрочно проголосовали. Естественно, комиссия работала. Быть такого не может, чтобы сидели наблюдатели без участковой избирательной комиссии. Кто хотел — проголосовал, никаких проблем не возникло», — прокомментировала Лидия Брызгалова.

Досрочное голосование по довыборам проходит со 2 по 12 сентября. Избирательные участки работают в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00. Основным днём голосования станет воскресенье, 13 сентября. В этот день прийти на участки можно с 08:00 до 20:00. Чтобы проголосовать на дому, с 3 сентября и до 14:00 13 сентября нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Посмотреть, какой дом к какому участку относится, можно на сайте Свердловского избиркома.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала для участия в довыборах в гордуму по округу № 10 шестерых кандидатов. За кресло в думе будут бороться: лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР, активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. Также участие в довыборах примет в качестве самовыдвиженца слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал.