Избирком Нижнего Тагила зарегистрировал пятерых кандидатов для участия в сентябрьских довыборах в городскую думу

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала пятерых кандидатов для участия в довыборах в гордуму по округу № 10, которые пройдут в сентябре. Об этом АН «Между строк» сообщила председатель избиркома Лидия Брызгалова. Сегодня, 30 июля, состоялась процедура регистрации лидера тагильских коммунистов Михаила Бояркина, руководителя спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александра Долгорукова от «Единой России», директора муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергея Шамшурова от «Справедливой России» и предпринимателя Сергея Бурлая от ЛДПР. Ранее, 28 июля, была зарегистрирована активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва.

Михаил Бояркин

Кандидат от КПРФ 43-летний Михаил Бояркин работает начальником аммиачно-компрессорного участка на предприятии «Тагильское пиво». Ранее он учился в Уральском институте экономики, управления и права, трудился токарем на ЕВРАЗ НТМК.

Мужчина занимает пост лидера тагильских коммунистов с 2018 года, членом партии является с 2010 года. Бояркин дважды участвовал в выборах депутатов в НТГД по тому самому одномандатному избирательному округу № 10 — в 2012 и 2017 годах. В 2017-м он набрал 1070 голосов избирателей — в пять раз меньше, чем победивший Андрей Обельчак, креатура мэра Сергея Носова и «Единой России». В 2016 году Бояркин принимал участие в выборах депутатов свердловского Заксобрания, также безуспешно.

Сегодня стало известно, что Михаил Бояркин попал в серьёзное ДТП и получил перелом позвоночника из-за большой колеи на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил. Но это происшествие, по словам коммуниста, никак не повлияет на его участие в предвыборной гонке. Только что он и его команда объявили сбор подписей за отставку действующего мэра Нижнего Тагила.

Надежда Журавлёва

36-летняя активистка общественного движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва участвует в довыборах от партии «Яблоко». Это позволило ей избежать сбора подписей в свою поддержку для регистрации в избиркоме. Сейчас Журавлёва обходит Лебяжку, Кирпичный и Евстюниху, которые входят в избирательный округ № 10, и общается с их жителями. А партия «Яблоко» собирает с избирателей деньги для проведения предвыборной кампании.

Надежда Журавлёва является мамой четверых детей. Она училась в профессиональном училище «Самородок» и горно-металлургическом колледже имени Черепановых. Работает кладовщиком в управлении подготовки производства на ЕВРАЗ НТМК. Вместе с другими членами ТЗП Журавлёва активно борется за снижение размера платы для тагильчан за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Сейчас общественное движение также собирает подписи за возврат прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле.

Александр Долгоруков

От «Единой России» бороться за место в гордуме от округа № 10 будет 42-летний руководитель спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков. Он занимает пост главы спортивных организаций с марта 2019 года. Ранее АН «Между строк» сообщало, что Долгоруков попал в топ-5 муниципалов по самым высоким зарплатам в прошлом году с доходом в 122,3 тысячи рублей. До Долгорукова учреждением руководил Сергей Кутемов. Известно, что в ФОК «Президентский» любит плавать и заниматься на тренажёрах лидер тагильских единороссов и мэр Владислав Пинаев.

Долгоруков учился в педагогическом институте, является чемпионом России и тренером по пауэрлифтингу. Известно, что он участвовал в выборах депутатов НТГД в 2017 году (был включён в Тагилстроевскую территориальную группу), но неудачно. Сейчас его шансы попасть в гордуму весьма высоки, так как он имеет поддержку мэра Владислава Пинаева и соответствующие админресурсы.



Сергей Шамшуров



«Справедливая Россия» выдвинула в качестве кандидата 50-летнего директора муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергея Шамшурова.

«В 2017 году Сергей Шамшуров шёл по списку “Справедливой России” в городскую думу. Он был в списке третьим. А у нас в думу попали тогда два человека — я и Игорь Макаров. Поэтому сейчас Шамшуров будет участвовать в довыборах уже по округу № 10. Школа, где он работает, граничит с этим округом», — рассказывал ранее агентству депутат НТГД от «Справедливой России» Леонид Мартюшёв.

Шамшуров учился в Екатеринбургском высшем артиллерийском командном Краснознамённом ордена Красной Звезды училище. Преподавал психологию в тагильской педакадемии.



Сергей Бурлай



Кандидатом от ЛДПР стал 41-летний местный предприниматель Сергей Бурлай. Он родился в посёлке Ударник Сусуманского района Магаданской области. Учился в Уральском государственном экономическом университете. В избиркоме его записали как безработного. По информации агентства, деятельность Бурлая связана со сферами страхования и туризма.

«Наш кандидат Бурлай Сергей Анатольевич является общественным деятелем в городе. Тесно сотрудничает с социальными службами, помогает с юридическими вопросами социально незащищённым слоям населения, проводит разъяснительную работу с нарушителями правил дорожного движения», — отмечали ранее в нижнетагильском отделении ЛДПР.

Изначально в довыборах также планировали принять участие два самовыдвиженца. 33-летний слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра НТ» Сергей Бердников подал необходимые документы в избирком для регистрации на довыборах в качестве самовыдвиженца. Он собрал 108 подписей жителей округа № 10 в свою поддержку, сейчас их подлинность проверяется.

Сменный мастер литейного цеха УВЗ Александр Иванов, по информации тагильского избиркома, в последний момент написал заявление об отказе от участия в довыборах в НТГД. В комиссии подчеркнули, что это было его личной инициативой.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.