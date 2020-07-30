Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила попал в ДТП и получил перелом позвоночника из-за большой колеи на уральской трассе

Кандидат в депутаты Нижнетагильской гордумы по округу № 10 от КПРФ Михаил Бояркин попал в дорожную аварию на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил. ДТП случилось накануне вечером, когда в Нижнем Тагиле и его окрестностях шёл сильный ливень. Бояркин рассказал АН «Между строк», что не справился с управлением из-за того, что колесо его Hyundai Elantra угодило в большую колею на дороге. В результате этого машину занесло и она улетела в кювет, перевернувшись несколько раз.

«Я ехал из Екатеринбурга в Тагил и, не доезжая до Верх-Нейвинского, попал в глубокую колею. То есть дорожное покрытие было существенно нарушено, шёл дождь. Автомобиль врезался в водяную подушку, его приподняло и выбросило из колеи в кювет. Четыре раза перевернулся», — рассказал лидер тагильских коммунистов и начальник аммиачно-компрессорного участка ООО «Тагильское пиво» Михаил Бояркин.

Изначально коммунист не почувствовал каких-то проблем со здоровьем, после составления протокола осмотра места ДТП он отправился домой. Но утром, когда проснулся, почувствовал сильную боль в пояснице и обратился в поликлинику.

«Сделали снимки, оказался компрессионный перелом четвёртого позвонка. Меня направили во вторую городскую больницу, Демидовскую, сегодня уже принимаю процедуры. Главное, руки и ноги двигаются, голова на месте. Передвигаюсь самостоятельно. Но в течение двух недель прописан отдых, постельный режим, чего мне в последнее время и не хватало. С намеченного пути я в любом случае сходить не собираюсь, наша команда уже приступила к работе [по выборам в думу]», — отметил кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила.

В ближайшее время Михаил Бояркин намерен взыскать ущерб за повреждения, которые получила его машина из-за плохой дороги. После аварии она не подлежит восстановлению.

Сегодня 43-летнего Михаила Бояркина должны официально зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской гордумы седьмого созыва. Помимо него, на опустевшее после ухода из думы кресло Андрея Обельчака претендуют ещё 5 человек. Это активистка ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва от «Яблока», руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и местный предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР. Сергей Бердников подал документы в избирком для регистрации на довыборы в качестве самовыдвиженца. Он собрал 108 подписей жителей округа № 10 в свою поддержку, сейчас проверяют их подлинность.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.