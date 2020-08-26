В Нижнем Тагиле досрочное голосование по довыборам в гордуму стартует 2 сентября (ФОТО БЮЛЛЕТЕНЯ)

Досрочное голосование по довыборам в Нижнетагильскую гордуму по округу № 10 начнётся уже в первую среду сентября. Об этом сообщается на сайте избиркома. Тагильчане могут принять участие в досрочном голосовании со 2 по 12 сентября. Избирательные участки будут работать в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00. Основным днём голосования станет воскресенье, 13 сентября. В этот день прийти на участки можно с 08:00 до 20:00. По словам председателя Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидии Брызгаловой, на девяти УИКах будут задействованы КОИБы — автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Как и во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, поставить подпись за импонирующего кандидата в депутаты можно будет не выходя из дома. Сделать это разрешат только 13 сентября и в том случае, если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине — из-за болезни, необходимости соблюдения режима самоизоляции и так далее. Чтобы проголосовать на дому, с 3 сентября и до 14:00 13 сентября нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Посмотреть, какой дом к какому участку относится, можно на сайте Свердловской избирательной комиссии.

Между 11 УИКами распределено более 17 тысяч бюллетеней. Они будут голубого цвета. Нам удалось получить контрольный образец бюллетеня.

Во время проведения довыборов в гордуму всем участникам будут измерять на входе температуру и предлагать обработать руки антисептиком. Планируется выдавать защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. Это необходимо для предупреждения распространения COVID-19.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала для участия в довыборах в гордуму по округу № 10 шестерых кандидатов. За кресло в думе будут бороться: лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР, активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. Также участие в довыборах примет в качестве самовыдвиженца слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников. На предвыборный пиар они потратят несколько сотен тысяч рублей.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал.