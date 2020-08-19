В Нижнем Тагиле кандидаты в депутаты гордумы потратят на предвыборный пиар почти 700 тысяч рублей

Претенденты на место в Нижнетагильской гордуме, довыборы в которую пройдут в сентябре, получили на проведение своих избирательных кампаний уже 690 950 рублей. Сведения о поступлении и расходовании денежных средств фондов кандидатов опубликованы на официальном сайте избиркома.

Согласно отчётности, больше всего денег — 570 тысяч рублей — в фонде у кандидата от «Единой России» Александра Долгорукова, который руководит спортшколой «Юпитер» и ФОК «Президентский». 540 тысяч рублей поступило от компаний ООО «СУСХ», ООО «Бизнес Инвест», ООО «Уралспецтранс» и ООО «Унистрой». Ещё 30 тысяч рублей числятся в пожертвованиях граждан. У представителя партии «Яблоко» Надежды Журавлёвой в фонде 105 460 рублей. Из них 87 500 рублей были выделены избирательным объединением, 17 960 рублей — пожертвования граждан. Директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России» пока располагает лишь 14 490 рублями, 14 400 из которых ему предоставила партия. 90 рублей — собственные средства кандидата. У самовыдвиженца слесаря-ремонтника «Уральского инжинирингового центра» Сергея Бердникова в фонде всего тысяча рублей. У остальных участников предвыборной гонки — лидера тагильских коммунистов Михаила Бояркина и предпринимателя Сергея Бурлая от ЛДПР — денег в избирательных фондах пока нет.

Указанные денежные средства кандидаты тратят на изготовление и размещение агитационных материалов в СМИ и на рекламных конструкциях в городе, а также аренду помещений.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы состоятся 13 сентября.