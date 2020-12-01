Яровая предложила принудительно проверять всех школьников на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на онлайн-заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложила включить в обязательную диспансеризацию подростков проверку на алкоголизм и наркоманию, пишет РИА Новости.

«Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не введена обязательность установления таких опасных заболеваний, как алкоголизм и наркомания, хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьёзное упущение», — сказала она.

По её словам, это необходимо, потому что алкоголизм и наркомания относятся к первичным причинам социального сиротства и семейного неблагополучия. Также она предложила привлекать добровольцев на роль «наставников» и для подростков, и для их семей, которые должны стать им «мощнейшей позитивной движущей силой».