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14 Фев 2017 13:43 | Метки: Новости, Политика

Япония выразила протест из-за присвоения новых имён пяти островам на Курилах

Правительство Японии направило России протест в связи с присвоением имён пяти островам Курильской гряды, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает ТАСС. Решение присвоить имена пяти ранее безымянным островам Суга назвал «неприемлемым», подчеркнув при этом, что действия России не должны повлиять на ход двусторонних переговоров о мирном договоре.

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении имён пяти Курильским островам. Документ был подписан 11 февраля.

Один из островов был назван в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, который поставил подпись со стороны СССР под актом о капитуляции Японии в 1945 году, ещё один получил имя генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который занимался высадкой советских войск на острова Курильской гряды в 1945 году. 

Часть Курильских островов является предметом территориальных претензий со стороны Японии. Спор является главным препятствием для подписания между РФ и Японией мирного договора, который с момента капитуляции Токио в 1945 году так и не был заключён. Территориальная принадлежность пяти островов, которые получили новые имена, Японией не оспаривается. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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