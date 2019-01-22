Япония выделит более 1 млрд рублей на создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Япония выделит около 1,16 млрд рублей на создание в Приморском крае центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, пишет «Коммерсантъ».

Директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» Константин Сиденко на совещании с депутатами Законодательного собрания Приморья заявил, что эта сумма будет потрачена на покупку оборудования для обращения с отходами.

«Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии, подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке», — рассказал Сиденко.

Глава «ДальРАО» отметил, что «никакого разговора о ввозе ядерных отходов не ведётся».

С 2017 года «Росатом» и Агентство по атомной энергии Японии работают над технологиями нейтрализации источников радиоактивности отходов. «ДальРАО» в Приморье занимается работами по обращению с отработавшим ядерным топливом, отходами, накопленными в процессе деятельности военных и гражданских судов, включая АПЛ Тихоокеанского флота, и экологической реабилитацией опасных объектов.