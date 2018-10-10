«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к материалам «МБХ медиа» из-за статей про пытки в колониях и издевательства над животными

Сервис «Яндекс.Дзен» ограничил выдачу материалов принадлежащего Михаилу Ходорковскому «МБХ медиа» из-за того, что они содержат «детальные описания [трагических] происшествий», издание приводит в Телеграм письмо из службы поддержки «Яндекс.Дзена».

В письме указываются, в частности, пять материалов «МБХ Медиа», в которых были найдены нарушения. Среди них статьи про пытки в колониях, гибель военнослужащих на учениях и издевательства над животными. Для возобновления выдачи материалов «Яндекс.Дзен» предложил «МБХ Медиа» отредактировать материалы, содержащие нарушения, или удалить их.

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло связала ограничение выдачи материалов с давлением на «Яндекс.Дзен».

«Канал существует почти год, за это время ни разу у "Дзена" не было претензий к содержанию наших материалов. <…> И вдруг резкое уменьшение выдачи происходит сутки спустя после очередной неправомерной блокировки сайта», — сказала она.

Ранее, 6 октября, Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа» по адресу mbk.sobchakprotivvseh.ru. Издание переехало на сайт Ксении Собчак после того, как его основной ресурс был заблокирован в феврале 2018 года.

После блокировки основного сайта «МБХ медиа» Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Дзена» удалить контент издания, но сервис отказался это сделать. После ограничения доступа к «зеркалу» «МБХ Медиа» телеграм-канал РИАN написал, что модераторы «Яндекс.Дзена» начали блокировать материалы «МБХ Медиа» вручную.