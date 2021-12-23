«Я уже понимала, что они никогда не встанут». В Саратовской области мать выбросила на мороз двоих детей и сбежала

Днём 22 декабря в селе Прокудино Актарского района Саратовской области в сугробе были обнаружены двое малолетних детей без верхней одежды. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика от переохлаждения, его 5-летнюю сестру доставили в больницу. Сейчас её состояние оценивается как критическое. Мать детей задержана правоохранительными органами, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Местные СМИ отмечают, что морозы в течение последних суток достигали в этом районе отметки в минус 20 градусов.

«Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки», — говорится в официальном сообщении.

Областная прокуратура начала проверку.

«Установлено, что дети проживали в частном благоустроенном доме в полной семье. Семья на каких-либо учётах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — указали в ведомстве.

Telegram-канал Mash сообщает, что семья переехала в Прокудино в прошлом году. Родители пострадавших детей развелись. 43-летняя мать пыталась перевести их на домашнее обучение. В школе такое решение не одобрили, поэтому она забрала детей и уехала в неизвестном направлении. В ноябре вернулась, а 22 декабря утром написала классному руководителю сына, что он в школу не придёт. После такого сообщения о мальчике забеспокоился директор школы, который позвонил матери. Она ответила, что дети гуляют на улице, и прервала разговор.

Некоторое время женщину не могли найти — она не отвечала на звонки, а полицейские разыскивали её на вокзале и автостанции, предположив, что та могла уехать из региона.

Незадолго до задержания женщины Telegram-каналу Baza удалось дозвониться до неё.

«Я пыталась их отогреть одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились. Я уже понимала прекрасно, что они никогда не встанут. Соседи меня там ненавидят — я, такая тварь, бросила детей на улице одних», — говорит мать пострадавших детей.

По её словам, причиной трагедии стал сломавшийся в доме котёл — ночью дети переохладились и, как она утверждала, погибли. Тогда биологическая мать вынесла их на улицу и сбежала.

В свою очередь, Telegram-канал Shot написал, что отец детей — 46-летний Александр Зайцев — явился в полицию сам. Обоих родителей отвезли в их дом в Прокудино для проведения следственных действий.