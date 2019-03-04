«Я сам живу в хрущёвке»: чиновник «Роскосмоса» извинился за комментарий, в котором назвал жителей хрущёвок «скотобазой»

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислав Жарков извинился за комментарий во время дискуссии в Facebook о московской программе реновации, где назвал жителей хрущёвок «скотобазой», которая «засрёт это всё за пару лет», пишет TJournal.

Он объяснил свои слова «усталостью от жизни в хрущёвке».

«Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации "Роскосмос". Мои высказывания были сделаны сгоряча — я сам живу в хрущёвке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить», — написал Жарков.

Пресс-служба «Роскосмоса» в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что компания «сформирует комиссию по этике и проведёт анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания».