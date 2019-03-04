Чиновник «Роскосмоса» назвал «скотобазой» людей, которые живут в хрущёвках

Сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков назвал «скотобазой» людей, живущих в хрущёвках, со ссылкой на скриншот переписки чиновника из Facebook в телеграм-канале «Медиатехнолог» пишут газеты «Взгляд» и «Московский комсомолец».

Дискуссия на тему реновации в Москве состоялась 2 марта под одним из постов в Facebook. Судя по скриншоту, Жарков высказал мнение, что «контингент из хрущёвок засрёт» новые дома, построенные по программе реновации, «за пару лет». Фраза возмутила других пользователей, однако вместо того, чтобы извиниться, Жарков начал оскорблять собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?» — написал он.

Издания отмечают, что Жарков является начальником отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса», до этого он работал в Росатоме и Роснано.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что пока не в курсе данной ситуации, при этом газете «Взгляд» подтвердили в госкорпорации, что Жарков работает у них. На личные сообщения журналистов в соцсетях он пока не отвечает.