«Я переживаю, что дом просто не выдержит нагрузки». В Нижнем Тагиле проживающая в сталинке пенсионерка несколько лет борется с «шумным» магазином «Магнит»

Тагильчанка Людмила Долгушина, проживающая в доме № 42 на улице Фрунзе, много лет воюет с магазином «Магнит», который расположен на первом этаже. Пенсионерка заявляет, что торговая точка проложила по несущей стене силовой кабель, что, по её мнению, является нарушением строительных нормативов и СанПин. Постоянные ремонтные работы в магазине неблагоприятно отражаются на условиях проживания владельцев квартир по соседству и могут даже угрожать их жизни и здоровью. Более того, Людмила считает, что из-за вскрытия потолка в магазине у неё теперь постоянно холодный пол.

«Магазин “Магнит” расположен на первом этаже, я живу прямо над ними. Они проложили силовой кабель в балке несущей стены, а ведь это нарушение. Наш дом 1950 года постройки, я переживаю, что он просто не выдержит нагрузки», — рассказала Людмила Долгушина.

В 2019 году женщина обращалась к главе города Владиславу Пинаеву, тогда в магазин выехали специалисты МБУ «Тагилгражданпроект», но даже после выявленных замечаний пол теплее не стал.

«У меня в квартире постоянно холодный пол, особенно в большой комнате, а ведь это влияет на моё здоровье. Теперь ещё доски на полу ходят ходуном, я думаю, это связано с тем, что они вбивали штыри к потолку, чтобы прикрепить кабель», — поделилась тагильчанка.

Сейчас в магазине ведутся строительные работы, уровень шума беспокоит не только Людмилу, но и жильцов других квартир. Накануне хозяйка квартиры на третьем этаже, не выдержав сильного шума, вызвала участкового уполномоченного полиции. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по обращению тагильчан будет проведена проверка.

«Они постоянно шумят, иногда стоит такой сильный грохот, что сложно предположить, что они там делают. До реконструкции помещения в моей квартире даже было слышно, как ездит тележка по магазину. Я уже устала от этого. Когда этот шум кончится?» — говорит Людмила.

В распоряжение редакции она передала многочисленные обращения и официальные ответы на её жалобы на магазин. Тагильчанка не намерена сдаваться и продолжает добиваться справедливости.